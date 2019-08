Exclusief voor abonnees Mannaert: "Wanyama niet enige piste" 30 augustus 2019

Betekent de kwalificatie voor de Champions League dat Club nog zal toeslaan op de transfermarkt? "Niet speciaal", zegt Mannaert. "Je kan je transferbeleid daar niet op afstellen. Na het vertrek van Nakamba en Amrabat zullen we nog een defensieve middenvelder aantrekken. Dat is de prioriteit. Als er dan verder niemand meer vertrekt, dan zal het daarbij blijven. Tenzij er zich nog een onverwachte opportuniteit voordoet. Wanyama is één van de pistes, maar het is een moeilijk dossier. We zijn er al een hele tijd mee bezig en de deadline komt dichter. Naar goede gewoonte zetten we niet al ons geld in op één piste. Heel binnenkort zal duidelijk zijn welke piste het wordt - dat kan ook niet anders want maandag sluit de mercato" (TLB)

