Mannaert "We stonden er niet" 01 februari 2018

"Als je vier doelpunten incasseert, is het nooit goed." Ook CEO Vincent Mannaert kon niet om de harde feiten heen. "Ik denk dat er verschillende redenen zijn voor dit resultaat. Ik hoop dat vermoeidheid daar niet één van is. Ik denk vooral dat andere ploegen zich beter op ons instellen dan voorheen en dat wij daar geen oplossing op vinden. Waardoor we niet hetzelfde kunnen brengen als voor de winterstop. Het is zeker niet zo dat de beker ons minder interesseert dan het kampioenschap. We stootten vandaag op een enthousiast Standard dat een stuk efficiënter was dan wij. Wij stonden er gewoon niet. Maar ik denk wel dat we volgende week 'iets' meer zullen brengen. We geloven er zeker nog in." (WDK)