Manifestatie voor gebouwen Proximus verloopt zonder incidenten 16 januari 2019

Zo'n 2.000 mensen zijn gisterochtend ingegaan op de oproep van de vakbonden om voor het gebouw van Proximus aan het Noordstation in Brussel te protesteren tegen de herstructureringsplannen van de telecomspeler. Het aantal werknemers dat opdaagde was zo gelijkaardig aan het aantal banen dat Proximus wil schrappen (1.900). De manifestatie verliep in alle kalmte. Er was eigenlijk ook een vergadering gepland met de directie, maar die ging niet door. "Vandaag staken we en wordt er dus niet gewerkt. We gaan daarom niet naar de vergadering", verduidelijkte Coremans, secretaris van de christelijke vakbond ACV-Transcom.

