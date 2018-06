Mané: "Kouyaté is de echte kapitein" 23 juni 2018

Voormalig Anderlecht-middenvelder Cheikhou Kouyaté werd in de basis verwacht bij Senegal, maar in de eerste match tegen Polen kreeg hij als invallers slechts van drie minuten. Nochtans is Kouyaté, nu actief bij West Ham in de Premier League, de aanvoerder van de selectie. De armband ging daarom door naar sterspeler Sadio Mané. "Toen Cheikhou inviel, wou ik hem de band teruggeven. Hij is de enige echte kapitein. Maar Kouyaté is zo bescheiden en stond erop dat ik hem aanhield." (DPB)