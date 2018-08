Mandanda maakt domme penaltyfout 13 augustus 2018

"Ik moet de beelden zelfs niet bekijken: het was geen strafschop." Misschien dat Parfait Mandanda toch beter eens zijn televisie aanzet. De Charleroi-doelman beging een domme (en duidelijke) overtreding op Landry Dimata in de zestien, maar oordeelde dat de penalty voor de 1-1 onterecht was. "Dimata wierp zich op mij, niet omgekeerd." Feit is alvast dat Charleroi stilaan genoeg heeft van de blunderende Mandanda. Mehdi Bayat verklaarde gisteren nogmaals dat de clubleiding op zoek gaat naar een nieuwe titularis onder de lat. Nicolas Penneteau is langdurig out met een slepende blessure. (PJC)