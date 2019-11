Exclusief voor abonnees Manager sportwinkel riskeert 3 jaar cel voor racistische uitlatingen 09 november 2019

De manager van een winkel van sportkledingketen JD Sports die verdacht wordt van racistische uitlatingen, is gisteren opgepakt en verhoord. Dat meldt het parket van Luik. De jonge vrouw riskeert tot drie jaar cel en een boete. Een tweetal weken geleden vroeg ze haar personeel - dat aan het einde van de werkdag gefouilleerd wordt - om zich op te delen in drie groepen: 'Arabes' (Arabieren), 'gwères' (term uit hiphopscene voor Europeanen) en 'macaques' (scheldwoord voor Noord-Afrikanen). Beelden van het voorval werden gedeeld op de sociale media. Intussen zijn al vier filialen van JD Sports geplunderd, woensdagavond werd de winkel in de Brusselse Nieuwstraat nog bestormd.

