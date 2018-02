Manager maakt zich geen zorgen om toekomst BMC 24 februari 2018

Richie Porte wil ten laatste in mei weten of er voor hem nog een toekomst is bij BMC. Greg Van Avermaet wil misschien vroeger al een nieuw contract voor 2019 en verder tekenen. Porte en Van Avermaet zijn de twee speerpunten van BMC, waar de toekomst hoogst onzeker is. Tenminste, dat wordt gezegd.

HLN