Man zwaargewond nadat verhakselaar hem grijpt 23 januari 2019

Een 42-jarige man uit Diest is zwaargewond geraakt bij een arbeidsongeval met een verhakselaar in Tervuren. Het ongeval gebeurde maandag rond 13.30 uur wanneer de man hout aan het verhakselen was met een machine die aan een tractor was bevestigd. Zijn kleding kwam vast te zitten in de as tussen de machine en de tractor. Daardoor werd de man over de machine gekatapulteerd en belandde hij op zijn hoofd. Het slachtoffer liep een grote hoofdwonde op en is zwaargewond naar het ziekenhuis afgevoerd. De man is wel buiten levensgevaar. Het Leuvense parket stelde de dienst Toezicht Welzijn op het Werk aan om te onderzoeken hoe het ongeval kon gebeuren. (VRJB)