Exclusief voor abonnees Man zwaait met bajonet op kermis en valt agent aan 29 oktober 2019

00u00 0

De politie heeft in Ronse een man overmeesterd die op de kermis rondliep met een bajonet. De feiten dateren van zondagavond. De man zwaaide op de Grote Markt met het steekwapen dat ontworpen is om aan de loop van een geweer te bevestigen. Hij haalde niet echt uit naar de voorbijgangers, maar veroorzaakte wel flink wat paniek. Toen twee politiemannen te hulp snelden, werd de man wél agressief en trachtte hij één van hen aan te vallen. De agent, die zijn dienstwapen al getrokken had, kon de uithaal ontwijken, waarop de belager het op een lopen zette. Er kwamen een achtervolging, pepperspray en een extra patrouille aan te pas, maar de verdachte kon ingerekend worden. Het zou gaan om een psychisch labiele man die eerder al problemen veroorzaakte in Ronse. Bij de lokale politie wil men niet veel kwijt over de feiten, behalve dat de persoon is overgeleverd aan het parket. (DCRB)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu