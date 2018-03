Man zonder benen informeert naar straf met enkelband 20 maart 2018

"Is een enkelband mogelijk voor iemand wiens beide benen geamputeerd zijn?" Die open vraag stelde advocaat Kris Vincke gisteren voor de rechtbank in Kortrijk. Zijn cliënt Roger D. (68) uit Meulebeke riskeert twee jaar effectieve celstraf omdat hij ruim 600.000 euro uit zijn vennootschap stal. Hij is geen onbekende voor het gerecht, want liep al eens vijf jaar cel op voor autozwendel. De man is evenwel ernstig diabeet en is al beide benen kwijt. Of een enkelband dan nog mogelijk is of niet, vroeg hij zichzelf luidop af. "In theorie is het mogelijk, maar het is hoogst uitzonderlijk", klinkt het bij Liesbeth Wyseur van het Departement Welzijn. "De enkelband kan rond de arm gedragen worden als bepaalde gezondheidsproblemen dat noodzakelijk maken." Op 16 april velt de rechter een vonnis. (LSI)

