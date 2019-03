Exclusief voor abonnees Man zit hele dag in werfkraan bij justitiepaleis 27 maart 2019

Sinds gistervoormiddag is de politie in de weer om een man te overtuigen uit een metershoge werfkraan te komen aan het Brusselse Justitiepaleis. Hij klom tot helemaal boven en dreigde ermee van de kraan te springen. De straat werd afgesloten voor het verkeer. Wie de man is en waarom hij in de kraan is geklommen, is nog niet duidelijk.

