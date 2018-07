Man wurgt vriendin na zoveelste ruzie: politie dwong buren om oogje in het zeil te houden PATRICK LEFELON EN STEVEN SWINNEN

06 juli 2018

00u00 0 De Krant In Antwerpen heeft een man zijn vriendin gewurgd, als triest eindpunt na een lange geschiedenis van partnergeweld. Opmerkelijk: de politie vroeg de buren onlangs met aandrang om meteen de hulpdiensten te verwittigen bij enige vorm van ruzie. "Maar die kerel riep dreigend: 'Als je dat doet, kom ik u ook een pak rammel geven.'"

De Portugees Carlos Manuel M.L.C. (41) en zijn vriendin Nancy De Landtsheer (52) woonden nog maar vier maanden in hun huurhuis in Deurne-Noord, maar voor de buurt ging die periode niet onopgemerkt voorbij. "Zo goed als elke dag was het daar slaande ruzie en de politie heeft er dikwijls aan de deur gestaan", klinkt het. Niet lang geleden had M.L.C. al eens geprobeerd om zijn partner te wurgen. "Toen vroegen agenten aan verschillende buren om een oogje in het zeil te houden", getuigt een buurvrouw. "De boodschap was: als je iets hoort wat op ruzie kan wijzen, bel dan de 101. Ik pruttelde tegen. Wat zou ik mij als bejaarde vrouw bemoeien met een ruziënd koppel? Die man is een struise kerel, ik heb schrik van hem. Maar de agenten wezen me op mijn burgerplicht. 'Als u iets hoort en niet belt, kunt u later vervolgd worden voor schuldig verzuim.' Die verwittiging kwam wel aan." Minstens een drietal buren kreeg deze boodschap. "Toch wel straf", vindt een van hen. "Ik heb één keer naar het ruziënde koppel geroepen dat ik de politie zou bellen. Die man antwoordde meteen: 'Dan zal ik u ook eens een pak rammel komen geven.'"

Eerst haar hondje

De afgelopen weken moest de politie weer meermaals tussenbeide komen na hevige ruzies. Afgelopen maandag nog, tijdens de WK-match België-Japan, belde Nancy De Landtsheer de hulpdiensten: haar vriend had haar weer bedreigd en geslagen. Toen de agenten arriveerden, zat ze op de stoep. Maar een klacht wilde ze niet indienen. "Onze agenten hebben haar enkele keren meegenomen naar het kantoor en oplossingen voorgesteld, waaronder opname in een vluchthuis. Maar ze schoof de aangeboden opties telkens aan de kant en keerde gewoon terug naar huis", zegt politiewoordvoerder Willem Migom.

Waar het woensdagavond dus helemaal fout liep. Volgens de buren draaide de ruzie rond het huisdier van het slachtoffer. "Hij heeft eerst het hondje van die vrouw gewurgd en daarna z'n vriendin zelf." Waarna Carlos Manuel M.L.C. de politie belde. Agenten troffen hem onder invloed aan en arresteerden hem.

Beter een keer te veel

Omwonenden schuldig verzuim verwijten als ze de politie niet verwittigen bij een hevige ruzie, is volgens erevrederechter Jan Nolf nogal strikt. "Maar het lijkt me wel een burgerplicht, een soort morele attitude tegenover de samenleving, om dat toch te doen. Het is zoals met geweld op de metro: wie daar getuige van is, zou toch tussenbeide moeten komen of op z'n minst de politie verwittigen. Zeker als het geweld tegen 'zwakke rechtsgebruikers' gericht is, zoals vrouwelijke slachtoffers van partnergeweld, holebi's of mensen van andere origine. Je bent natuurlijk niét verplicht om jezelf in gevaar te brengen, maar je kan de politie kan ook anoniem verwittigen. In dit soort zaken is het beter een keer te veel te bellen dan een keer te weinig."

Toch zou het gerecht wat meer proactief kunnen optreden, meent Nolf. "Bij intrafamiliaal geweld kan het parket er ook een zaak van maken als een vrouw geen klacht indient of ze weer intrekt. Alleen blijkt uit de cijfers dat dit zelden gebeurt."