Man wil ex wurgen na ruzie over hoederecht 24 april 2020

In het Oost-Vlaamse Sint-Pauwels is een ruzie over het hoederecht van de kinderen gisteren zwaar geëscaleerd. Een vrouw werd er door haar ex-man geslagen toen ze hun twee kinderen kwam ophalen. Hij probeerde haar ook te wurgen. De vrouw moest gereanimeerd worden en werd in kritieke toestand afgevoerd. Volgens buren liepen de spanningen tussen de ex-partners al langer op. Hij is opgepakt en moet nog voor de onderzoeksrechter verschijnen.De twee kinderen zaten in de woning tijdens de feiten. Ze worden opgevangen doorr familie. (PKM)