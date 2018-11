Man wijkt uit voor dier en rijdt in kanaal 12 november 2018

00u00 0

Een 21-jarige man uit Izegem is gisteravond in het kanaal in Roeselare gereden nadat hij moest uitwijken voor een overstekend dier. "Ik was op weg naar huis toen ik plots werd opgeschrikt", vertelt Giorni Vanryckeghem. "Ik denk dat het een kat of een konijn was. In een reflex gooide ik het stuur om, maar ik verloor elke controle. Voor ik het besefte, dook ik recht het kanaal in." Giorni had echter ook geluk: op de plaats waar zijn auto in het water belandde, is de diepte beperkt. "Op tv heb ik ooit een programma gezien waarin werd uitgelegd wat je het best doet in zo'n scenario", vertelt de twintiger. "Ik probeerde mijn deur open te krijgen, maar dat lukte niet. Het raam elektrisch naar beneden doen, lukte wel nog. Zo kon ik uit mijn wagen klauteren." De jongeman ging op het dak staan. "De oever leek me niet zo heel veraf en daarom besloot ik te springen. Maar het was blijkbaar toch verder dan ik dacht, want ik belandde tot m'n middel in het water." Giorni is blij dat hij ongedeerd is. "Maar mijn auto, die ik zes maanden geleden nieuw kocht, is allicht rijp voor de schroothoop."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN