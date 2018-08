Man weer samen met vrouw voor wie hij liefdesrivaal doodde met kruisboog 25 augustus 2018

De 24-jarige dader van de kruisboogmoord in het West-Vlaamse Schuiferskapelle bij Tielt, zou opnieuw samen zijn met de vrouw voor wie hij de moord pleegde. Jordy V. trok op 1 mei naar de woning van slagerszoon Bjorn De Vrieze (28). Hij had net ontdekt dat zijn vriendin, tevens de moeder van z'n twee kinderen, een relatie was gestart met de man. In de woning bracht V. De Vrieze om met een kruisboog. Opvallend genoeg zou z'n vriendin hem de moord nu vergeven hebben. Naar eigen zeggen schoot de jongeman het slachtoffer "per ongeluk" dood en had hij enkel de bedoeling om hem wat bang te maken. Met Kris Vincke heeft Jordy V. een nieuwe advocaat. Vincke verdedigt onder meer Pierre Serry in het dossier van de kasteelmoord. (SDVO)

