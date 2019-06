Exclusief voor abonnees Man vraagt, maar krijgt geen celstraf 19 juni 2019

Dan vindt een mens dat hij een celstraf verdient, dan krijgt hij ze niet. Een 46-jarige Oostendenaar probeerde gisterenmorgen op alle manieren een geldboete te ontwijken in de Brugse politierechtbank. B.G. moest er zich verantwoorden voor een ongeval met vluchtmisdrijf in z'n thuisstad. Op 29 november vorig jaar raakte de man bij het verlaten van een rotonde een paaltje in de grasberm. Bij aankomst van de politie was hij al naar huis. De man betwistte dat hij vluchtmisdrijf pleegde, waarna de politierechter de feiten herkwalificeerde naar 'het niet ter plaatse blijven'. Resultaat: 368 euro boete. Een mild vonnis, maar dat was buiten de Oostendenaar gerekend. "Kan ik geen celstraf krijgen in plaats van die boete?", verraste hij. "Ik heb geen geld meer." De politierechter ging niet in op de vraag. Kon ook niet: de wet schrijft voor dat voor 'het niet ter plaatse blijven na een ongeval' geen celstraf kan worden opgelegd. (SDVO)

