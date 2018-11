Man vraagt in beroep vrijspraak voor misbruik stiefdochter 22 november 2018

Een 39-jarige Bruggeling heeft zich in het Gentse hof van beroep moeten verantwoorden voor de aanranding van de eerbaarheid van zijn stiefdochter, op het moment van de feiten 5 jaar oud. In eerste aanleg kreeg de man 37 maanden. In een videoverhoor vertelt het meisje in detail over het misbruik, dat volgens haar talloze keren was voorgevallen. In een verhoor probeerde A.K. de schuld van zich af te schuiven. "Bij een medisch onderzoek werden er ook geen sporen van misbruik aangetroffen", zei zijn advocate in beroep, die voor de vrijspraak ging. De procureur-generaal wilde niettemin graag een zwaardere straf voor de man, "Het videoverhoor is duidelijk. 37 maanden cel, dat is een te lage straf voor deze feiten." Uitspraak op 20 december. (DJG)

