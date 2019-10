Exclusief voor abonnees Man volgt inbraak in z'n huis live op gsm tijdens etentje 01 oktober 2019

00u00 0

Een man uit Vlaams-Brabant heeft een inbraak in zijn huis live op zijn gsm kunnen volgen. Jeroen De Groef uit Leefdaal zat op restaurant toen hij een melding kreeg dat er beweging op zijn terras was. Al snel bleek het om drie inbrekers te gaan. De man reed zo snel mogelijk naar huis en kon intussen live volgen hoe de inbrekers zijn huis binnendrongen. De man kwam op hetzelfde ogenblik als de politie aan bij zijn woning, maar de vogels waren al gaan vliegen. De inbrekers konden niks buitmaken. Jeroen maakte de beelden van de daders openbaar op Facebook, en opmerkelijk: ze vertonen opvallend veel gelijkenissen met inbrekers van een bende die onlangs in het VTM-programma 'Faroek' te zien was. De lokale politie onderzoekt de zaak. (ADPW)

