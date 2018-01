Man voert vals onderzoek bij studentes met ‘Grote Masturbatie-enquête’: “Eerst vroeg hij antwoorden, daarna foto’s en filmpjes” Kristof Aerts en Kim Aerts

05u15 0 Thinkstock De man kon twee minderjarige meisjes zelfs overtuigen om hem foto's en filmpjes met pornografische inslag te sturen. De Krant Een twintiger die zich voordeed als student heeft minstens 26 jonge vrouwen en minderjarige meisjes uit zijn kennissenkring een fictieve enquête over masturbatie laten invullen. Daarvoor misbruikte W.V. (23) het logo van de KU Leuven en de naam van een professor. De man kreeg twee slachtoffers zelfs zover dat ze hem intieme beelden opstuurden.

De feiten dateren van tussen december 2012 en mei 2015. In die periode kregen minstens 26 slachtoffers enquêtes van de Houthalense twintiger in hun mailbox, zogezegd in het kader van een masterthesis aan de Katholieke Universiteit Leuven. De titels logen er niet om: 'de grote masturbatie-enquête', 'de grote puberteitsenquête', 'de enquête puberteit bij tienermeisjes', 'het gedrag van tienermeisjes tijdens masturbatie bij de steeds lager wordende drempel naar beginnend actief seksueel gedrag' en 'een enquête bij jonge vrouwen met grote borsten tussen 15 en 25 jaar'.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee