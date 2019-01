Man vlucht 60 km en ramt twee politiewagens "door familieproblemen" 07 januari 2019

00u00 0

Een 41-jarige chauffeur uit Ardooie heeft zaterdag voor chaos gezorgd op de autosnelweg in West-Vlaanderen. Even voor de middag wou een agent de man in Oostduinkerke controleren omdat zijn uitlaat op de grond hing. Daarop stoof de man ervandoor. De motard zette de achtervolging in en riep versterking in van collega's. De dolle rit ging van de kust naar de E40 in Nieuwpoort en zo verder het binnenland in. Daar zette ook de snelwegpolitie de achtervolging in. Pas 45 minuten, 60 kilometer en een paar opgestoken middelvingers later kon de man in Lichtervelde worden klemgereden. Daarbij ramde hij twee politiewagens. De dader werd op de E403 gearresteerd, waardoor de snelweg even helemaal afgesloten werd. De chauffeur had gedronken en zei dat hij gevlucht was "door familieproblemen". (JHM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Oostduinkerke

West-Vlaanderen

E403

Nieuwpoort

E40

Lichtervelde

Ardooie