Man viert vrijlating met nieuwe arrestatie 01 juni 2018

Een jonge Brusselaar die op 2 februari de cel had verlaten, waar hij een straf van 20 maanden had uitgezeten voor verscheidene diefstallen, heeft amper van z'n herwonnen vrijheid genoten. Hij vierde z'n vrijlating in Zellik (Asse) met een mix van alcohol, cocaïne en medicijnen. In die toestand begon hij geparkeerde wagens te doorzoeken. Een buurtbewoner verwittigde de politie, die de jongeman even later kon oppakken. Hij bleek twee gps-toestellen en enkele cd's op zak te hebben. De rechter heeft hem nu veroordeeld tot een effectieve celstraf van 30 maanden. "Deze man heeft een bijzonder perverse ingesteldheid. Hopelijk brengt deze nieuwe straf hem tot inkeer." (WHW)