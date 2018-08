Man verstikt vrouw en probeert zelfmoord te plegen 01 augustus 2018

Een 61-jarige man heeft gisteren zijn 63-jarige vrouw verstikt in hun appartement op de derde verdieping in de Sint-Rochuswijk in Halle (Vlaams-Brabant). De zestiger gooide zich nadien rond 11 uur uit het raam. De man werd naar het ziekenhuis gebracht en verkeerde niet in levensgevaar. Voorlopig kon hij nog niet verhoord worden. Voor de vrouw kwam alle hulp te laat. Mogelijk werd ze verstikt door middel van een kussen. Een autopsie zal hierover meer duidelijkheid moeten brengen. Het koppel werkte bij bpost, maar de man sukkelde al enige tijd met een depressie en had een maand geleden al een wanhoopspoging ondernomen. De vrouw, die al een poosje niet meer werkte door medische problemen, kon hem toen tegenhouden. (TVP)

