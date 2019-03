Man verongelukt bij snoeien van boom 23 maart 2019

In het Vlaams-Brabantse Rillaar is gisternamiddag een man om het leven gekomen toen hij een boom aan het snoeien was op zijn privédomein. De mugwagen en brandweer kwamen ter plaatse om hem onder de omgevallen boom vandaan te halen, maar het slachtoffer overleed ter plaatse. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is onduidelijk. (VDWT)