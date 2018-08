Man van trein gehaald in Brussel-Zuid Op enkele centimeters van stroomstoot van 3.000 Volt 31 augustus 2018

Hallucinante beelden in Brussel-Zuid, waar gisteren een man op het dak van een trein was geklommen. Levensgevaarlijk, want hij stond op enkele centimeters van een bovenleiding, waar zo'n 3.000 Volt doorgaat. Een Thalys-medewerker kon alles vastleggen met zijn smartphone. "Omstreeks 9.45 uur is een man boven op een luifel en daarna op het dak van een locomotief geklommen van een trein die vanuit Eupen naar Oostende reed", bevestigt Thomas Baeken van Infrabel. "Gelukkig merkten aanwezige pendelaars en het personeel de man op en konden zij het beveiligingsteam en de politie verwittigen." Na enkele minuten kon de man van de trein gehaald worden. Voorlopig is het niet duidelijk wat de man bezielde om zo'n stunt uit te halen. "Maar hij mag van geluk spreken dat hij tijdig opgemerkt werd", aldus Baeken.

