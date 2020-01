Exclusief voor abonnees Man van de grote momenten 27 januari 2020

7 juli 1974

WK-finale

West-Duitsland-Nederland 2-1

Rob Rensenbrink bereikt een eerste hoogtepunt op het WK in West-Duitsland, waar hij met Nederland de finale bereikt. In de groepsfase zorgt hij hoogstpersoonlijk voor de 0-2 tegen de DDR, maar in de finale gaat Nederland met 2-1 onderuit tegen het gastland. Rensenbrink wordt bij de rust vervangen door René van de Kerkhof, maar zijn eerste grote finale staat op zijn palmares.

