Man van dagschotels en degustatiemenu's

Over raspaarden uit eigen stal alleen maar goeds, natuurlijk, en bij Jan Segers (53) hoeven we daar geen enkele moeite voor te doen: onze editorialist was de primus inter pares, in een jaar dat voor politieke journalisten eten en drinken was. Eerst verkiezingen in oktober, dan een flinke regeringscrisis. Segers maakte dagschotels, op pagina 2 van uw krant, maar er was ook wekelijks een degustatiemenu, in de vorm van politieke interviews of langere analyses, recent nog met titels als 'Bien joué, Bart De Wever' en 'Premier, stop ermee'. U smaakt hem, getuige deze plaats in onze top 100, om zijn scherpzinnigheid, zijn subtiele humor, zijn riante woordenschat. Segers kan bovendien niet alleen denken en schrijven, hij kan het ook nog eens fatsoenlijk uitleggen op televisie en is daarnaast - voor ons - gewoon een fijne collega. Met alweer verkiezingen in het vooruitzicht, wordt ook 2019 ongetwijfeld smullen. Verlekkeren? We doen het nu al. (NV)

