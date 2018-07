Man valt te pletter van brandweerladder Reddingsactie loopt mis 30 juli 2018

Bij een appartementsbrand in het Henegouwse Châtelineau is gisterochtend een man omgekomen net toen de brandweer hem wou redden. "Twee collega's, één op de brandladder en één beneden aan de bediening, probeerden het slachtoffer uit het gebouw te halen", vertelt de brandweer. "Toen een pompier de man op de ladder wou helpen, ontstond er een steekvlam. De jas van de brandweerman vatte vuur en zijn helm begon te smelten, waardoor de ladder moest worden weggedraaid van het pand." Door die zwaaibeweging verloor de bewoner zijn houvast. "De collega op de ladder kon de man nog bij de arm grijpen, maar moest hem uiteindelijk lossen. Daardoor is het slachtoffer 6 verdiepingen naar beneden gevallen en ter plekke overleden." De brandweermannen krijgen psychologische ondersteuning. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. (KSN)

HLN