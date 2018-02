Man uit Schoten staat terecht voor onthoofding aan zijde van 'Jihadi John': twee maanden van huis en al beul voor IS Guy Van Vlierden

10 februari 2018

00u00 0 De Krant Volgende maand staat een man uit Schoten terecht voor een onthoofding in naam van IS. Hij pleegde die in een propagandavideo aan de zijde van de beruchte 'Jihadi John'. Wij kregen al inzage in het dossier, waaruit blijkt dat Arben Imishti tot de gruwel overging terwijl hij nog maar twee maanden weg was van huis.

Toen IS in november 2014 toonde hoe ze haar Amerikaanse gijzelaar Peter Kassig omgebracht had, kreeg die video heel wat aandacht bij onze veiligheidsdiensten. Speurders meenden een Belg herkend te hebben tussen de beulen die na Kassig nog een 20-tal Syrische regeringssoldaten het hoofd afsneden. De gelijkenis was sprekend en er was gezichtsherkenningssoftware nodig om te concluderen dat de man géén Syriëstrijder uit Vilvoorde was. Dat er wel een andere Belg aan de zijde van de beruchte Britse onthoofder 'Jihadi John' verscheen, zou pas een dik jaar later blijken. Op 12 januari 2016 werd in een vertrouwelijke nota van de Staatsveiligheid een beul geidentificeerd als Arben Imishti (38) uit Schoten .

