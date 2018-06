Man U vraagt duidelijkheid van Fellaini 01 juni 2018

Manchester United verwacht eerstdaags een antwoord van Marouane Fellaini (30) over zijn toekomst. De transfervrije middenvelder schermt met interesse van AC Milan en een andere Engelse club, die bereid is fors voor hem te betalen. Voorlopig bereikte hij nog geen akkoord met zijn huidige werkgever en andere clubs lijken van die impasse te zullen profiteren. José Mourinho zou Fellaini graag houden. Hij is gefrustreerd dat de clubleiding hem nog niet langer heeft vastgelegd. (KTH)