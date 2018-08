Man trekt hoofddoek van moslima af en sleept hem over de grond 31 augustus 2018

Tijdens een zwaar uit de hand gelopen ruzie in Schaarbeek heeft een man de hoofddoek van een moslima afgetrokken. De man ging eerst verbaal tekeer en schold de vrouw uit op de parking van keten Action. Nadien sleepte hij de hoofddoek over de grond terwijl hij met zijn auto rondreed op de parking. De vrouw kon de nummerplaat noteren en heeft een klacht ingediend voor racisme. De politie is voorlopig terughoudend over de omschrijving van de feiten: "We kunnen nog niet bevestigen dat het gaat om een islamofoob incident. Het voorval wordt momenteel behandeld als vrijwillige slagen en verwondingen, in de context van een ruzie."

