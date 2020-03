Exclusief voor abonnees Man trapt verloofde dood 02 maart 2020



Een 43-jarige man uit Ingelmunster heeft bekend dat hij in de nacht van donderdag op vrijdag zijn verloofde om het leven heeft gebracht. Dat meldt het West-Vlaamse parket. De feiten speelden zich af in de huurwoning van Steven M. en slachtoffer Gerdy Delannoy (53), die in juni zouden trouwen. Het parket weigerde aanvankelijk te communiceren over de zaak, maar kwam daarop terug toen de resultaten van de lijkschouwing binnenliepen. "De autopsie heeft aangetoond dat het slachtoffer door geweld om het leven gekomen is. Hij werd doodgetrapt. De verdachte belde nadien de hulpdiensten om te zeggen dat zijn vriend dood in de woning lag. Tegen de politie beweerde hij eerst onschuldig te zijn, maar zaterdagavond is hij toch door de knieën gegaan." De onderzoeksrechter liet Steven M. aanhouden op verdenking van moord. Hij verschijnt morgen voor de raadkamer.

