Man toont middenvinger bij BOBcontrole en pleegt vluchtmisdrijf 27 december 2018

00u00 0

Bij een bobcontrole in Willebroek heeft een bestuurder op kerstdag zijn middenvinger opgestoken naar de politie alvorens hij op de vlucht sloeg. Agenten konden hem uiteindelijk klemrijden na een achtervolging met snelheden tot 100 kilometer per uur in een zone 50. De man bleek 2,8 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor vijftien dagen. Naar verluidt verklaarde hij aan de politie dat hij niet begrepen had dat hij moest stoppen. Hij mag het binnenkort gaan uitleggen aan de politierechter. (TVDZM)