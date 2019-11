Exclusief voor abonnees Man terroriseert ex "zoals in een film": 4 jaar cel 20 november 2019

Een man van 32 uit Beringen heeft vier jaar cel gekregen nadat zijn stoppen tussen november 2015 en september 2016 helemaal waren doorgeslagen. Zo had hij onder meer een betonnen brievenbus naar de auto van zijn ex-vriendin gegooid en zijn huidige vriendin in een loods vastgebonden met tape en een touw, met de boodschap "dat er wel eens iemand zou langskomen". Het slachtoffer kon zich uiteindelijk bevrijden, maar liep wel verwondingen op. Ook had hij ermee gedreigd "iedereen te zullen doodschieten". De feiten hadden volgens de procureur net zo goed uit een film kunnen komen. Hij had het over "een vorm van ernstige fysieke en psychische terreur". De man krijgt naast de celstraf ook 1.200 euro boete. (BVDH)

