Man tegen politie op straat: "Ik moet nog 18 maanden de cel in" 29 augustus 2019

Een politieploeg in Antwerpen maakte dinsdagavond wel iets heel merkwaardigs mee. Tijdens een Argus-actie, die gericht is tegen verschillende overlast- en criminaliteitsfenomenen, vroeg een man om hem naar de gevangenis te brengen - hij moest namelijk nog achttien maanden zitten. Zo geschiedde ook. Tijdens Argus-politieacties bestrijdt de lokale politie van Antwerpen overlast met extra politietoezicht, zowel anoniem als in burger. (BSB)