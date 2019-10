Exclusief voor abonnees Man tapt elk maand 3.000 euro stroom af om bitcoins te maken 12 oktober 2019

00u00 0

Een 36-jarige man riskeert 6 maanden cel omdat hij per maand voor 3.000 euro elektriciteit aftapte in een gebouw in Oostduinkerke. Hij had een volledige kamer uitgerust met zware computers om bitcoins aan te maken, maar dat is in België amper rendabel gezien de hoge stroomfactuur. "De beklaagde vond er dan maar niets beters op om de stroom af te tappen voor de teller", sprak het Openbaar Ministerie. De politie berekende een maandelijks verbruik van 3.000 euro elektriciteit. Want hoe zwaarder de computer, hoe sneller die een versleuteling kan doorbreken en dus hoe meer kans op winst. De feiten kwamen aan het licht tijdens een routineonderhoud van Fluvius. Een werkploeg schakelde de elektriciteit uit, maar hoorde boven nog elektrische apparaten draaien. Naast 6 maanden cel en een geldboete vroeg het Openbaar Ministerie ook de verbeurdverklaring van de in beslag genomencomputers, omdat ze werden aangewend om de diefstal van stroom te plegen. Het mijnen van bitcoins is op zich niet strafbaar. Vonnis op 8 november. (BBO)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen