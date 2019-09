Exclusief voor abonnees Man streamt mishandeling van vrouw live op Facebook 26 september 2019

De politie is dinsdagavond in Riemst binnengevallen in een woning van waaruit een man op Facebook live streamde hoe hij zijn partner mishandelde. Het waren zijn Nederlandse Facebookvrienden die hem plots met bebloed gezicht zagen opduiken in beeld terwijl hij zijn vrouw sloeg en haar tegen een deur beukte. Ook enkele kinderen zijn in de opname te zien. Het slachtoffer werd gewond afgevoerd met een ambulance. Zij had ernstige letsels, maar verkeerde niet in levensgevaar. De politie arresteerde de agressieve bewoner. Een verhoor bleek echter onmogelijk, omdat hij onder invloed was van drugs. Hij werd meegenomen om te ontnuchteren. (RTZ)