Man sterft onder vallende zetel op weg naar bakker 20 april 2018

Een man die in Antwerpen op weg was naar de bakker, is verpletterd door een zetel. Enkele verhuizers probeerden de tweezitszetel met koorden naar boven te trekken. Ter hoogte van de eerste verdieping verloren ze de controle en viel de zitbank terug naar beneden. Net op dat moment kwam de 69-jarige Mustafa Belhadj de hoek om. Vijf dagen na het ongeval is hij in het ziekenhuis overleden. Zijn zware kwetsuren, waaronder twee gebroken nekwervels, werden hem fataal. De politie onderzoekt de beelden van een camera die vlak bij de plek van het ongeluk staat. "We zoeken ook uit wie de verhuizers waren en of ze veilig genoeg werkten", klinkt het. (PLA)