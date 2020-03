Exclusief voor abonnees Man sterft na val van zes verdiepingen tijdens vlucht voor politie 21 maart 2020

In Oostende is woensdagavond een man om het leven gekomen na een val van het dak van een appartementsgebouw. De 21-jarige R.V. uit Bredene stond onder voorwaarden na een veroordeling en probeerde via het dak te ontkomen aan de politie. Maar hij viel in een koker en stortte zes verdiepingen naar beneden op een binnenkoer. Hij was op slag dood, maar het lichaam van de jongeman werd pas donderdagochtend opgemerkt.

