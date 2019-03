Man sterft na drinken GBL: omstaanders voor rechter 16 maart 2019

In de Hasseltse correctionele rechtbank is gisteren een celstraf van 1 jaar en een boete gevraagd voor zes mannen en een vrouw die terechtstonden voor schuldig verzuim. Zij zouden in 2016 niet omgekeken hebben naar hun vriend Lemmy V. uit Neerpelt toen die pure GBL, een vloeibare drug, had gedronken. Eén van de zeven raadde hem aan wat melk te drinken omdat dat een stabiliserend effect heeft. "Kunt ge even stoppen met rondspringen, we zijn hier met belangrijke dingen bezig", klonk het bij een andere. Daarna verloren ze Lemmy uit het oog. De ochtend nadien lag hij dood in de tuin. "Onbegrijpelijk dat niemand hem geholpen heeft", zei de vader van het slachtoffer in de rechtbank. "Ik heb foto's gezien van hoe Lemmy in de regen lag, buiten in de tuin: onmenselijk en schandalig. En dan ook nog eens zijn portefeuille, gsm, tabak en aansteker stelen. Hebben jullie dan geen hart?"

