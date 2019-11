Exclusief voor abonnees Man sterft na botsing met achtbaan op kerstmarkt Berlijn 25 november 2019

Op een kerstmarkt in de Duitse hoofdstad Berlijn is zaterdagnacht een man om het leven gekomen bij een ongeval met een achtbaan. Het slachtoffer, een medewerker van de kerstmarkt, werd om een nog onduidelijke reden geraakt door een karretje van de attractie. Daardoor kwam hij klem te zitten onder het tuig en raakte hij verpletterd. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. Hoe het ongeval precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De Duitse politie is een onderzoek gestart. De vier inzittenden van het karretje waarmee het ongeval gebeurde kregen psychologische begeleiding. (IBO)