Man steekt zichzelf in brand in Turks consulaat 08 januari 2019

00u00 0

In Rotterdam heeft gisteren een man zich in brand gestoken in het Turkse consulaat. De man werd per helikopter naar een ziekenhuis gebracht. Het was niet onmiddellijk duidelijk hoe erg hij eraan toe was, maar de Nederlandse politie kon al wel met hem praten. Omdat het om een zelfmoordpoging lijkt te gaan, wou de politie verder niets kwijt. Het Turkse consulaat was niet bereikbaar voor commentaar.

HLN