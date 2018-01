Man steekt vriendin dood terwijl kindjes (2 en 6) boven slapen 00u00 0

Een dertiger uit Kasterlee wordt verdacht van moord op zijn Mexicaanse vriendin. De man bracht de moeder van zijn twee kindjes gisterochtend in hun woning om het leven met een mes. Tom P. (31) bracht de vrouw nadien zelf naar het ziekenhuis in, maar daar overleed Berenice O. (32) aan haar verwondingen. De verdachte werd meteen in de boeien geslagen, waarop de politie zich naar de woning van het koppel haastte. Op de bovenverdieping troffen agenten de twee dochtertjes (2 en 6 jaar) aan. De kindjes lagen nog te slapen. Volgens buren had het koppel vaker ruzie en was de politie er al meermaals over de vloer geweest. (JVN)