Man steekt opbrengst armbandjes in eigen zak

Uitgerekend gisteren diende vader Sam Vanhille een klacht in tegen een 21-jarige man uit Lauwe. Die beloofde in mei 500 armbandjes te verkopen ten voordele van Maithili, maar stak 600 euro van de opbrengst in eigen zak. De zaak kwam aan het licht toen een aantal mensen Sam contacteerde met de boodschap wél armbandjes en verzendingskosten betaald te hebben, maar nooit iets in ruil gekregen te hebben. Ook Sam en Stefanie zagen nooit iets van het geld. Tot bleek dat de twintiger op Facebook pochte met feestjes. Sam zegt diep gekwetst te zijn. "Er zijn zoveel mensen die Maithili écht steunen. En dan probeert iemand geld te verdienen met de ziekte van een jong meisje. Ik heb hem de kans gegeven om tot een oplossing te komen en zich te excuseren. Maar daar komt geen reactie op." De jongeman gaf wel toe het geld bijgehouden te hebben. Met de opbrengst van de benefieten betalen Maithili's ouders de behandelingen: die kosten 15.000 euro per therapie. (CMA/MMB)

