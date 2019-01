Man steekt liefdesrivaal in de rug 11 januari 2019

Een 38-jarige man uit Lier zit in de gevangenis op verdenking van poging tot moord. Afgelopen dinsdag stak hij een 34-jarige stadsgenoot in de rug. Het slachtoffer moest ook verschillende klappen en trappen incasseren. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar heeft dat inmiddels mogen verlaten. De feiten speelden zich af in een winkelstraat in Lier, met heel wat getuigen. Toen de politie aankwam, was de dader al gaan lopen. "Samen met een vrouw", klonk het. Via camerabeelden kon de politie het duo nog die avond identificeren en inrekenen. De vrouw mocht na verhoor beschikken, maar de man zit sindsdien in de cel. Naar verluidt waren dader en slachtoffer liefdesrivalen. (TVDZM)