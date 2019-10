Exclusief voor abonnees Man steekt finse leerlingen neer met zwaard 02 oktober 2019

In een Finse middelbare school voor beroepsonderwijs heeft een man met een zwaard gisteren leerlingen aangevallen met een zwaard. Daarbij vielen één dode en tien gewonden, onder wie de verdachte. De aanval vond plaats in het stadje Kuopio, in het centrum van het land. De man stormde in de voormiddag een klas in en stak leerlingen in de nek en de buik. Daarna probeerde hij te vluchten en zou hij een soort brandbom hebben afgestoken. De politie politie schoot de verdachte, die ook een vuurwapen bij had, neer. (CMG)

