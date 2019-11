Exclusief voor abonnees Man steekt drie minderjarigen neer in drukke winkelstraat Den Haag 30 november 2019

00u00 0

Enkele uren na het drama in Londen werd ook het Nederlandse Den Haag opgeschrikt door een steekpartij. In de Grote Marktstraat, een grote winkelstraat waar het vanwege Black Friday erg druk was, werden drie mensen, allemaal minderjarigen, neergestoken. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht (foto). De feiten speelden zich af aan het warenhuis Hudson's Bay. Volgens een bron ging het om willekeurige slachtoffers, de autoriteiten hebben naar verluidt nog geen aanwijzingen dat er een terroristisch motief in het spel is. De dader wist te ontkomen en de politie startte een klopjacht. De politie zou wel een mes gevonden hebben in een plantenbak vlak bij de winkel.

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 01 dag 17 uren 08 minuten 53 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode