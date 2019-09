Exclusief voor abonnees Man staat terecht voor aanranding in Leopoldpark 24 september 2019

Een 26-jarige man uit Oostende staat in de Brugse rechtbank terecht voor aanranding van een 21-jarige vrouw in het Leopoldpark. De vrouw kreeg ook een klap in haar gezicht, maar kon uiteindelijk ontkomen. De feiten speelden zich op 29 juli 2017 af. Het slachtoffer uit Bredene was die dag op zoek naar haar vriend en kwam onderweg Arcenne B. tegen. De man zou haar zogezegd tot bij de vriend brengen, maar lokte de jonge vrouw in werkelijkheid mee naar het Leopoldpark. Hij betastte haar tussen de benen en gaf haar een klap in het gezicht, toen ze hem wegduwde. Uiteindelijk kon het slachtoffer ontkomen. Op basis van haar beschrijving kon de politie B. identificeren.

Hij werd kort nadien opgepakt, nadat het slachtoffer hem zélf had herkend in een café. B. werd in het verleden al twee keer beschuldigd van zedenfeiten, maar telkens werd het dossier geseponeerd. Voor zijn proces kwam hij maandag niet opdagen. Het parket vorderde een voorwaardelijke celstraf. Uitspraak op 28 oktober. (SDVO)