Man snijdt kleren joggend meisje (17) open met mes 18 juni 2019

00u00 0

Een 17-jarig meisje uit het Vlaams-Brabantse Erps-Kwerps is tijdens een toertje joggen belaagd. Een man viel haar zondagavond aan langs achter, bedreigde haar met een mes en sneed ook haar kleren open. Het meisje verweerde zich dapper en de man liep uiteindelijk weg. Het meisje bracht een nachtje in het ziekenhuis door, maar op een paar schrammen en een sneetje in haar schouder na stelt ze het goed. Ze is wel in shock en zal erg veel rust nodig hebben. Ondertussen is de dader nog steeds op vrije voeten. Het gaat om een blanke man die een grijze joggingbroek droeg en een witte top zonder mouwen. Hij had kort, donker haar en sprak Frans. Vermoedelijk is hij tussen 35 en 40 jaar. De politie kon nog niet meer kwijt over het onderzoek. "We zijn vooral enorm opgelucht dat ze nu terug veilig thuis is. Er lopen jammer genoeg overal vieze mensen rond die slechte bedoelingen hebben, ook in vredige dorpen zoals Erps-Kwerps", klinkt het bij de familie. (ADPW)

