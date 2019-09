Exclusief voor abonnees Man slijpt wielklem door 25 september 2019

00u00 0

Een autobestuurder (48) die afgelopen weekend in Mechelen staande werd gehouden wegens druggebruik, kon het blijkbaar niet verkroppen dat zijn voertuig werd lamgelegd met een wielklem. Maandagmiddag zagen getuigen hoe hij door middel van een slijpschijf zijn voertuig bevrijdde. Bij aankomst van de politie was de vogel gaan vliegen, maar veel speurwerk kwam er niet aan te pas om hem bij de kraag te vatten. Het voertuig met Poolse nummerplaten werd niet veel later aangetroffen in Zaventem, niet ver van zijn woning. De man mag nu niet alleen het druggebruik en het niet kunnen voorleggen van een rijbewijs gaan uitleggen aan de rechter, ook de diefstal van de wielklem. "Zo'n wielklem kost ongeveer 250 euro, een bedrag dat wij gaan verhalen op de bestuurder", aldus de politie. (WVK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis