Man slaat gemeentehuis kort en klein 10 januari 2020

00u00 0

Een 42-jarige man heeft een deel van de inboedel van het gemeentehuis van Houthalen-Helchteren kort en klein geslagen. De agressieveling was er gisterochtend in geslaagd om het gebouw voor openingstijd te betreden. Er was nog geen bewaking aanwezig. Hij gooide onder meer computers en printers op de grond en duwde een ticketzuil omver, alvorens hij overmeesterd kon worden. Dezelfde man had dinsdag ook al toegeslagen in de Carrefour in het centrum van Houthalen. Toen hij wilde afrekenen, bleek zijn saldo ontoereikend. Daarop trachtte hij de winkel te verlaten zonder te betalen, wat mislukte. Hij verliet de supermarkt, om vervolgens in een andere winkel enkele messen te stelen en terug te keren. Hij zwaaide met de messen naar andere klanten. Bij geen van beide incidenten vielen slachtoffers. Enkel de dader liep gisteren lichte verwondingen op. De onderzoeksrechter liet hem colloqueren. (MMM)

